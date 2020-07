Marszałek Sejmu odwiedzi Zachodniopomorskie

Elżbieta Witek odwiedzi między innymi Świnoujście, gdzie weźmie udział w uroczystości z okazji 100. dostawy skroplonego gazu ziemnego do Terminala LNG.

Później Marszałek Witek pojedzie do Nowogardu, gdzie o godzinie 15:00 spotka się z mieszkańcami i lokalnymi przedsiębiorcami na Placu Wolności.W razie opadów deszczu spotkanie zostanie przeniesione do sali kinowej Nowogardzkiego Domu Kultury.Dwie godziny później zawita do Stargardu, na mieszkańców będzie czekać na Rynku Staromiejskim.Następnie złoży kwiaty pod pomnikiem smoleńskim