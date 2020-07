Terytorialsi pomagają przy organizacji kolonii [ZDJĘCIA]

14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej ozonuje pomieszczenia, szkoli pedagogów i prowadzi warsztaty dla uczestników obozów. Tak było już m.in. w Dziwnowie w Ośrodku Sportów Wodnych.

- Jesteśmy po to, aby wspierać lokalną społeczność. W bardzo krótkim czasie pokazaliśmy, że możemy pomóc w każdej potrzebie. Szczególnie w trakcie pandemii - mówi płk. Grzegorz Kaliciak, dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.- W tej chwili można powiedzieć sobie jasno, że formacja obroniła się sama, to że jest potrzebna nie ulega więc wątpliwości. Ja mogę, korzystając z waszej rozgości, podziękować moim żołnierzom, a przypomnę, że to są żołnierze ochotnicy, którzy odpowiadali na każde wezwanie. Wachlarz zadań był bardzo duży: wsparcie straży granicznej w trakcie zamykania granic, pomoc bezpośrednia ratownikom medycznym, pobieranie wymazów, pomaganie kombatantom, transport - wymieniał Kaliciak.14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej zakończyła udział w antycovidowej operacji "Odporna Wiosna". Terytorialsi przeszli teraz do operacji "Trwała odporność".WOT na Pomorzu Zachodnim liczy ponad 300 żołnierzy.