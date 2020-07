Nowe życie Poloneza. Cel: opłynąć świat [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Po 49 latach od pierwszego wodowania jachtu Polonez, jednostka dostała nowe życie. Przed kilkoma dniami zakończył się dwuletni remont, a w sobotę w Marinie przy Przestrzennej odbyło się podniesienie bandery.

Jak mówi nowy właściciel jachtu, Maciej Skomorowski, do zakupu jednostki zainspirowała go pewna książka.



- Jest to książka "Dom pod żaglami" kapitana Baranowskiego, którą przeczytałem jako bardzo młody człowiek i zamarzyłem, żeby mieć możliwość tak żyć i tak spędzić czas jak kapitan Baranowski ze swoimi dziećmi. Tak szczęśliwie się składa, że dziś i kapitan Baranowski jest z nami i syn kapitana Baranowskiego, który jest uwieczniony w tej książce - powiedział Skomorowski.



Kapitan Krzysztof Baranowski dodaje, że po remoncie jacht jest dużo nowocześniejszy.



- Weszła nawigacja satelitarna, więc w tym sensie jacht jest bezpieczniejszy, ale i bardziej skomplikowany. Można powiedzieć też, że bardziej luksusowy, bo tamten pierwotny jacht nie miał nawet toalety - przyznał Baranowski.



Nowy właściciel zapowiada, że chce powtórzyć wyczyn kapitana Baranowskiego i samotnie opłynąć świat.