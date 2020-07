Na kogo głosował Szczecin? Jaka frekwencja?

Wiemy, jak głosowali mieszkańcy Szczecina w wyborach prezydenckich; poniżej dane z protokołów Miejskiej Komisji Wyborczej.

63,79 proc. poparcia uzyskał Rafał Trzaskowski, 36,21 proc. - Andrzej Duda. To oznacza, że głos na prezydenta Warszawy oddało blisko 130 tysięcy osób.Za reelekcją prezydenta RP opowiedziało się 73,5 tysiąca osób. Frekwencja w Szczecinie wyniosła blisko 70,5 proc., a to oznacza, że była większa niż w I turze o nieco ponad 3 proc.Na ten moment najwyższa frekwencja w naszym województwie odnotowano w Dziwnowie - to 86,09 procent.