Eksperci "RSnW" komentują wyniki wyborów

Ostateczne wyniki wyborów komentowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Wygrana Andrzeja Dudy to znakomity wynik dla całego obozu, który wspiera prezydenta. - Natomiast dzisiaj jego zwycięstwo jest głównie zasługą tego zaplecza, które mu bardzo pomagało i które umiało dotrzeć poprzez stosowne przygotowanie go do takich czynnych wystąpień, zwłaszcza tam, gdzie był od początku kandydatem bezapelacyjnie akceptowanym do tego, żeby to skończyło się w ten sposób - mówił prof. Wawrzyniec Konarski, politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.Sebastian Drobczyński - ekspert w dziedzinie marketingu politycznego dodał, że w polityce liczy się skuteczność. - Pytanie, co teraz zrobi opozycja, żeby wygrać następne wybory. Pewnie będzie łatwiej, bo urzędujący prezydent nie będzie mógł kandydować na urząd Prezydenta RP. Pytanie czy prawica będzie potrafiła wystawić nową, świeżą osobę, która odpowie na zapotrzebowanie danej grupy wyborców, która pójdzie na wybory. Dzisiaj powiedzieliśmy sobie o tym wstępnie, że to są np. młodzi. Tylko nie wiemy, co będzie za pięć lat. Jaka grupa wyborców będzie w zapotrzebowaniu pójścia na wybory - powiedział Drobczyński.21 lipca Państwowa Komisja Wyborcza uroczyście przekaże prezydentowi Andrzejowi Dudzie uchwałę o wyniku wyborów.