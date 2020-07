Nowe eksponaty trafią do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Przy pogłębianiu toru wodnego Szczecin-Świnoujście wydobyto około 100 ton zabytków m.in. kotwice czy też 9-tonową płytę pancerną z okrętu Lützow. Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Tony zabytków skrywa tor wodny Szczecin-Świnoujście. Kolejne wydobyte trafią do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Chodzi o fragmenty podwójnego działa przeciwlotniczego Flak C/38 umieszczanego na u-bootach i dodatkowy zbiornik paliwowy dla jednostek patrolowych Kriegs - Fisch - Kutter z II wojny światowej.



Jak mówi mówi dr Łukasz Gładysiak z kołobrzeskiego muzeum, działo z u-boota to zabytek klasy europejskiej.



- W Polsce nie ma takiego obiektu. Ten element nie tylko związany jest z historią wojskowości, ale też Szczecina i regionu. Przez cały czas prowadzimy działania zmierzające ku ustaleniu, w jaki sposób w torze wodnym taki przedmiot się znalazł. Jest to dla nas sugestia, że Szczecin i historia okrętów podwodnych to jedno, ale mamy namacalny dowód na to, że słynne u-booty musiały być bądź atakowane bądź później - już po zakończeniu II wojny światowej - dzielone przez Rosjan na części - domniemywał dr Gładysiak.



