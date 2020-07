RSnW: sukces Polski na szczycie w Brukseli

Pieniądze unijne będą przeznaczone m.in. na wsparcie rolnictwa, transformację energetyczną i rozwój zacofanych gospodarczo obszarów kraju. źródło: https://www.facebook.com/kancelaria.premiera/

Polska największym beneficjentem unijnego szczytu w Brukseli. Ponad 776 miliardów zł ma pomóc w odbudowie gospodarki po pandemii koronawirusa.

To duży sukces rządu - oceniła audycji "Radio Szczecin na Wieczór" prof. Genowefa Grabowska, ekspert prawa międzynarodowego i europejskiego.



- Zwłaszcza, iż Polska musiała być bardzo elastyczna i dyplomacja musiała być naprawdę na wysokim poziomie. Ale to nie wszystko: bo gdyby nie było dobrego zaplecza, dobrego, merytorycznego przygotowania, to takie dyskusje w gronie fachowców nie dałyby rezultatu - podkreśliła prof. Grabowska.



Można powiedzieć, że dostaliśmy "premię" - dodał ekonomista, prof. Witold Modzelewski:



- Którą można nazwać premią za sukces naszych wewnętrznych działań ostatnich czterech miesięcy, które okazały się bardzo skuteczne - stan recesji, który jest w naszym kraju jest jednym z najniższych w Europie - zaznaczył.



