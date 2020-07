"Warunki dla pogotowia muszą się poprawić"

"Nie jesteśmy przeciwni. Sprawę trzeba przedyskutować, ale jedno jest pewne - nowa siedziba pogotowia jest nam potrzebna" - tak o pomyśle radnych klubu PiS mówi Władysław Dzikowski z klubu Bezpartyjnych prezydenta Piotra Krzystka.

We wtorek Prawo i Sprawiedliwość złożyło interpelację w sprawie dofinansowania budowy nowej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Chodzi o 10 milionów złotych.Władysław Dzikowski z klubu Bezpartyjnych mówi, że kwota nie jest wygórowana.- Miasto już dużo zrobiło oddając w preferencyjnych warunkach grunty. Myślę, że to jest zadanie marszałka, w ogóle zadanie wojewody, bo to jest wojewódzka stacja, a nie jakaś miejska. Natomiast te 10 milionów złotych, to miasto się nie przewróci do góry kołami, gdyby wsparło. Ale tylko wtedy, kiedy będzie widoczna pomoc i zaangażowanie dwóch wymienionych wcześniej instytucji, wojewoda i marszałek - mówi Dzikowski.Zdaniem radnych PiS a także związkowców z "Solidarności", miasto otrzymało 93 miliony złotych w ramach pomocy rządowej i z tej puli 10 mln zł powinno zostać przeznaczonych na budowę nowej siedziby pogotowia.Sprawę trzeba przedyskutować - dodaje Dzikowski.- Będziemy o tym rozmawiać. Pomysł jest i spodziewaliśmy się, że taka sytuacja kiedyś wystąpi. Pogotowie w takich warunkach w jakich pracuje. Mam w rodzinie człowieka, który jest tam zatrudniony, wiem w jakich warunkach pracują. Warunki muszą się poprawić. Poprawiły się w straży pożarnej, poprawią się i na pogotowiu - mówi Władysław Dzikowski z klubu Bezpartyjnych.Koszt budowy nowej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie to 52 miliony złotych. Rząd przekaże na ten cel 26 mln zł.