Kolejny apel radnych PiS w sprawie budowy stacji pogotowia

Politycy Prawa i Sprawiedliwości z naszego regionu domagają się, aby władze Szczecina wsparły budowę nowej stacji pogotowia ratunkowego.

Stosowny wniosek został złożony do prezydenta miasta. Chodzi o kwotę 10 milionów złotych - mówi radna sejmiku województwa z Prawa i Sprawiedliwości, Małgorzata Jacyna-Witt.- Pytamy, gdzie w tym wszystkim jest pan prezydent Piotr Krzystek? Dlatego, że to pogotowie będzie służyło głównie mieszkańcom Szczecina, służyło nam w mieście. W związku z tym pan prezydent bezwzględnie powinien dołożyć się - to jest kolokwialne określenie - dołożyć się do budowy stacji pogotowia ratunkowego - apelowała radna Jacyna-Witt.Budowa stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie leży w gestii marszałka województwa Olgierda Geblewicza z Platformy Obywatelskiej - przypomina radny sejmiku z Prawa i Sprawiedliwości, Zbigniew Bogucki.- Rząd Prawa i Sprawiedliwości dołożył - już jest to zapewnienie - 26 milionów do inwestycji wycenionej na 52 miliony. Krótko mówiąc: połowa pochodzi z budżetu państwa. Drugą połowę - myśleliśmy - znajdzie marszałek Geblewicz i Platforma Obywatelska. Okazuje się, że tych pieniędzy nie ma - dodał radny Bogucki.Władze województwa chcą zmusić Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego do zaciągnięcia gigantycznego kredytu na sfinansowanie budowy nowych stacji pogotowia ratunkowego. Jest obawa, że może to zachwiać płynnością finansową pogotowia.