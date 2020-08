Na dnie Odry znaleziono średniowieczny miecz [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ma ponad 700 lat, może pochodzić z Hiszpanii lub Włoch - teraz trafi do szczecińskiego muzeum.

Podczas pogłębiania toru wodnego Szczecin-Świnoujście wydobyto średniowieczny miecz. Ten został zachowany niemal całkowicie, z odłamanym czubkiem. Niemal 1/4 ostrza pokryta jest fragmentami skórzanej pochwy.



- Styl wykonania miecza wskazuje, że może on pochodzić z Hiszpanii lub Włoch - mówi dr hab. Anna Kowalska z Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie.



- Jeśli chodzi o określenie tego miecza pod kątem stricte archeologicznym, to należy on do tak zwanego typu "dwunastego". Na terenie Europy miecze tego typu z głowicą zakończoną tak na okrągło datuje się pomiędzy latami 1170 a 1330 - informuje Kowalska.



- Przygotowaliśmy specjalny budżet na zachowanie tego typu okazów - tłumaczy Paweł Szumny, zastępca dyrektora ds. technicznych Urzędu Morskiego w Szczecinie.



- Podpisując umowę na ten projekt mieliśmy świadomość, czuliśmy się odpowiedzialni, żeby podczas tego projektu, jak najwięcej takich elementów zabytkowych odzyskać dla przyszłych pokoleń - zapewnia Szumny.



Nieco ponad metrowy okaz został przekazany Muzeum Narodowemu w Szczecinie. Archeolodzy podejmą się teraz dokładniejszego zbadania miecza, żeby poznać jego historię. Jak podkreślają naukowcy, znaleziony zabytek jest unikatowy. To jeden z nielicznych tego typu zabytków w Europie.



Część zabytków wydobytych podczas pogłębiania toru wodnego Szczecin-Świnoujście trafiła również do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.