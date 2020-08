Szef MON o obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział, że od tego roku Wojsko Polskie będzie organizatorem obchodów rocznic wybuchu II wojny światowej na Westerplatte.

W komendzie Portu Wojennego w Gdyni minister Błaszczak uczestniczył w odprawie, dotyczącej obchodów 81. rocznicy wybuchu wojny.W poprzednich latach na uroczystości zapraszały władze Gdańska. Szef resortu obrony podkreślał, że polscy żołnierze gwarantują, iż obchody będą miały "godny charakter"."Oczywiście, zaprosimy na obchody kombatantów, zaprosimy weteranów, zaprosimy harcerzy - ze wszystkich związków harcerskich, zaprosimy przedstawicieli samorządu lokalnego, również marszałków województw - wszystkich województw Rzeczypospolitej Polskiej" - powiedział minister Błaszczak. "Zależy nam na tym, żeby to wyjątkowe, szczególne miejsce, jakim jest Westerplatte, było godnym miejscem" - dodał szef MON.W zeszłym tygodniu prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz wysłała do ministra obrony list z zaproszeniem do kolejnego, wspólnego zorganizowania uroczystości 1 września. W liście przypomniała, że żołnierze od lat biorą udział w przygotowaniach i są czynnym uczestnikiem rocznicowych obchodów. Szef MON zarzuca władzom Gdańska upolitycznianie obchodów rocznicy wybuchu wojny.