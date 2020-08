Nowy bilans Covid-19 w regionie i w Polsce

Sanepid poinformował o kolejnych zakażeniach koronawirusem w regionie.

To łącznie 12 przypadków: 4 w powiecie wałeckim, 3 w Szczecinie, po 2 w powiecie koszalińskim i polickim oraz jeden w szczecineckim.Zmarły dwie osoby: 89-letnia kobieta ze Szczecina i 79-letni mężczyzna z powiatu sławieńskiego.W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem na Pomorzu Zachodnim to 1021. Odnotowano 27 zgonów.Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 767 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 12 osób, a wyleczono 382 pacjentów.Ponadto Ministerstwo Zdrowia przekazało, że 9034 osoby są objęte nadzorem epidemiologicznym, a 103 961 przebywa w kwarantannie. Do leczenia pacjentów z koronawirusem wykorzystywanych jest obecnie 85 respiratorów oraz 2110 łóżek szpitalnych.