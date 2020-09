Poczta Polska musi opuścić Urząd Miasta [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Po 28 latach, placówka Poczty Polskiej znika z Urzędu Miasta w Szczecinie. Magistrat wypowiedział umowę najmu i poczta musi się wynieść.

W oficjalnej wymianie pism, urzędnicy magistratu powodu nie wskazali i dali czas do końca września. Rzecznik miasta tłumaczy całą sprawę remontem wymuszonym przez epidemię koronawirusa.



Dyrektor Poczty Polskiej na Pomorzu Zachodnim Rafał Sekuła nie kryje zdziwienia, bo poczta obsługiwała Urząd Miasta i kilkanaście innych firm, a oprócz tego 4 tysiące osób miesięcznie - Jestem w ogóle zaskoczony taką decyzją, ponieważ ta placówka jest bardzo rentowna - przekonuje Sekuła.



Decyzja Urzędu jest także niezrozumiała dla klientów: - Jeżeli 28 lat coś istnieje, to powinno się to zostawić ludziom. - Tak, jest jak najbardziej potrzebna. Mam ją pod ręką.



- Epidemia wymusiła remont Biura Obsługi Interesantów, trzeba je powiększyć - mówi rzecznik magistratu Dariusz Sadowski. - W tym miejscu powstaną dodatkowe stanowiska punktu informacyjnego.



Poczta Polska dodaje jednak, że urzędnicy magistratu nie zaoferowali żadnego innego miejsca w Urzędzie Miasta, w którym usługi pocztowe mogłyby być dalej świadczone.