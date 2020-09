Eksperyment w Przylepie. "Wyzwanie dla nauczycieli" [ZDJĘCIA]

To pierwszy rok działania nowej szkoły w Przylepie. Dyrekcja placówki zapewnia, że w kolejnych latach liczba dzieci w klasach będzie rosnąć. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To bardzo ciekawy eksperyment - mówią o tej placówce pracownicy Szkoły Podstawowej w Przylepie. Do pierwszej klasy uczęszcza tam zaledwie... pięcioro dzieci.

Dyrektor szkoły Iwona Wierzbicka przekonuje jednak, że to wcale nie oznacza łatwych warunków pracy, a wręcz przeciwnie. - Niby pięć osób, ale pięć osób bardzo różnych, mających swoje charaktery, próbujących kreować pracę całej grupy. To wyzwanie dla każdego z pedagogów - przyznaje Wierzbicka.Co jednak najważniejsze, szkoła podoba się pierwszakom. - Bardzo dobrze się uczymy, czasem idziemy na dwór. Bardzo mi się podoba, fajnie bawimy się z panią. Lubię się uczyć, ale też lubię zabawę - to głosy uczniów.To pierwszy rok działania nowej szkoły w Przylepie. Dyrekcja placówki zapewnia, że w kolejnych latach liczba dzieci w klasach będzie rosnąć.