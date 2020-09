Społecznicy mówią "nie" wycince drzew. Mieszkańcy podzieleni [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Protest przeciwko wycince drzew na skarpie Zamku Książąt Pomorskich. Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina nie zgadza się z decyzją o usunięciu kilkudziesięcioletnich drzew z północnej skarpy, która jest częścią inwestycji zagospodarowani tarasów zamku.

Szczecinianie mają podzielone zdania na ten temat.



- Drzewo to zatrzymuje i wiatry i złe powietrze. Przecież tutaj jest szosa, tu samochody jeżdżą, tu spalin pełno. Myślę że niektóre nie są potrzebne, natomiast wycinanie wszystkich tylko po to żeby odsłonić zamek nie jest chyba dobrym rozwiązaniem. Bardzo niedobry pomysł moim zdaniem. Tu jest tyle ptaków różnych i gniazdują, żerują tutaj. Szkoda ich - mówili mieszkańcy Szczecina.



Na tej skarpie nigdy nie było żadnych niskich ogrodów, zawsze były tam drzewa - mówi Helena Frejno - urbanistka działająca w Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina.



- Istnieje wiele dokumentów i zdjęć lotniczych, które pokazują jak to wyglądało. A my mamy odtwarzać coś, co nigdy nie istniało? Niszczyć środowisko? Szkodzić ludziom? To jest szkodzenie mieszkańcom i to pod każdym względem - komentuje Frejno.



W najbliższą niedziele aktywiści zaplanowali protest w sprawie wycinki drzew u podnóża skarpy. Przygotowali też petycję w tej sprawie do marszałka województwa.