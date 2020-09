Inicjatywa Gotowości NATO silniejsza niż koronawirus [WIDEO, ZDJĘCIA]

Pandemia nie wpłynęła na "Inicjatywę Gotowości NATO" - mówił podczas konferencji LANDCOM w Koszarach Bałtyckich w Szczecinie generał Joerg Vollmer - Dowódca Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych NATO.

Inicjatywa, znana także pod nazwą "4x30" zakłada wydzielenie 30 batalionów zmechanizowanych, 30 eskadr lotniczych i 30 okrętów gotowych do działania w ciągu maksymalnie 30 dni.To projekt, który ma pozwolić siłom NATO na szybką reakcję w przypadku wybuchu nagłego konfliktu. Dowódca Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych NATO Joerg Vollmer zapewniał, że koronawirus nie przełożył planów sojuszu.- Pandemia nie opóźniła Inicjatywy Gotowości NATO. Musieliśmy tylko zastosować się do zasad w różnych krajach. Normalnie prowadziliśmy rotację naszych wojsk, nasze myśliwce w ramach misji Air Policing latały zgodnie z planem. Pandemia nie wpłynęła na NATO - po prostu dostosowaliśmy się do zasad bezpieczeństwa - powiedział.Dowódcy NATO debatują w Szczecinie między innymi o przyszłości wschodniej flanki, która jest szczególnie ważna ze względu na swoje położenie. To w ramach konferencji LANDCOM, która po raz pierwszy została zorganizowana w Polsce.