Ścigaj: wiele kontrowersji budzi postać przyszłego ministra edukacji

Agnieszka Ścigaj. Fot. www.facebook.com/Agnieszka.Scigaj.K15/

Rekonstrukcje rządu komentowała w "Rozmowie pod krawatem" posłanka Koalicji Polskiej.

Rynek pracy w nowym Ministerstwie Rozwoju to dobry pomysł. Źle, że szefem resortu oświaty zostanie profesor Przemysław Czarnek - mówiła Agnieszka Ścigaj.



Pytana o rekonstrukcję rządu, posłanka wyróżniła właśnie te dwa aspekty.



- Pomysł na przeformułowanie Ministerstwa Rozwoju, gdzie rynek pracy, który był w tej chwili w polityce społecznej, został przeniesiony i połączony z rozwojem, czyli z przedsiębiorcami. O to wiele lat postulowałam. Co do zmian personalnych, bardzo wiele kontrowersji budzi postać przyszłego ministra edukacji. Karierę polityczną rozpoczął od bardzo złych i niefortunnych wypowiedzi - mówi Ścigaj.



Zaprzysiężenie nowego rządu ma odbyć się we wtorek o godzinie 14. Bez Przemysława Czarnka, bo zdiagnozowano u niego koronawirusa.

