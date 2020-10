Świnoujście szykuje się na wielką ewakuację

Tallboy (ang. wysoki chłopiec) – używana w czasie II wojny światowej mniejsza wersja najcięższej bomby lotniczej Grand Slam o masie 5340 kg. źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Tallboy_(bomb).

750 osób będzie musiało opuścić swoje domy na czas neutralizacji bomby "Tallboy" w Świnoujściu.

Jednak z pomocy miasta skorzysta zaledwie kilka osób. Tyle zgłosiło się do magistratu.



Ewakuować muszą się mieszkańcy strefy bezwzględnej, czyli mieszkający w promieniu 2,5 km od toru wodnego - mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.



- Część mieszkańców dzielnicy Karsibór będzie musiała opuścić swoje domy, na ten czas od godz. 7:00 do 17:00. Dzieci, które uczęszczają do placówek oświatowych na Warszowie, przy torze, będą musiały tam zostać do godziny 17:00, nie będą mogły wrócić do domu - tłumaczy Żmurkiewicz.



Akcja będzie prowadzona między godziną 7:00 a 17:00, wtedy większość mieszkańców jest w pracy, a dzieci w szkołach. Dlatego o pomoc miasto poprosiło mniej niż 10 mieszkańców.



Dla osób, które poprosiły miasto o pomoc, Świnoujście na czas ewakuacji przygotowano miejsca m.in. w halach sportowych i miejskim domu kultury.



Akcja neutralizacji Tallboya rozpocznie się w poniedziałek. Może potrwać do piątku.



Tallboy to angielska bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Zawiera 2600 kilogramów materiału wybuchowego. Niewybuch znaleziono w ubiegłym roku w Kanale Piastowskim.