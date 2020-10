Słuszne rozwiązanie - komentują pytani przez nas mieszkańcy Szczecina. Fot. Jacek Rujna [Radio Szczecin]

W dni powszednie w godzinach 10-12 sklepy spożywcze, drogerie, apteki i placówki pocztowe mają obsługiwać wyłącznie osoby po 60. roku życia.

- Wydaje mi się, że potrzebne. - Potrzebują bezpiecznie zrobić zakupy. Dla mnie nie ma problemu, jestem w stanie się dostosować. - Nie przeszkadza mi to, ale nie wiem, czy seniorom to pasuje. - Może później będą się mieszać, ale to już bardziej odważni - mówili szczecinianie.



W czwartek o godz. 13 premier i minister zdrowia mają przedstawić kolejne decyzje dotyczące walki z epidemią.