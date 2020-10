NFZ: w Szczecinie nie ma problemów z dostępnością testów na Covid-19

Nie ma problemów z wykonaniem testów na obecność koronawirusa w Szczecinie - zapewniał zachodniopomorski NFZ.

Sytuacje poprawiło uruchomienie dodatkowego, trzeciego punktu poboru wymazów przy ul. Henryka Pobożnego.- Nie mamy sygnałów z tego weekendu, aby gdzieś pojawił się problem, a od różnych osób znajomych czy z portali wiemy, że każdy kto chciał i zarejestrował się mógł to badanie wykonać następnego dnia - mówiła, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", Małgorzata Koszur, rzecznik NFZ-u.W Szczecinie testy można także wykonać w szpitalach - na Pomorzanach oraz przy Unii Lubelskiej. W placówkach tych jest możliwość pobrania wymazu bez wysiadania z auta.- Nazywany jest inaczej ten punkt "test i go", czyli przetestuj się i jeźdź. Czyli podjedź samochodem, nie wysiadając z niego i rób to, co personel nakazuje - dodała Koszur.W sumie w województwie jest 21 punktów poboru. Łącznie w Zachodniopomorskiem wykonano już 85 tys. niekomercyjnych testów, NFZ zapłacił za nie ponad 21 mln zł.