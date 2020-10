Poseł Konfederacji o protestach kobiet: "Policja pozostaje bierna"

Nie rozumie bierności policji, gdy w stronę ludzi broniących kościołów poleciały butelki i kamienie. Poseł Konfederacji Krzysztof Tuduj oceniał w "Rozmowie pod Krawatem", że pod pretekstem walki o prawa kobiet, emocjami tłumu w czasie manifestacji manipuluje "skrajna lewica" z hasłami rewolucji i wojny.

- Spierajmy się, dyskutujmy, ale róbmy to w sposób cywilizowany - mówił Tuduj. - Smutne jest to, a mam relację, bo wczoraj byłem w kontakcie z wieloma osobami w Polsce. Kościołów bronią różnego rodzaju tzw. samoobrony wiernych - narodowców i katolików. A jak do tej pory była dosyć bierna postawa policji. Kiedy już dochodziło do rękoczynów czy do tego, że leciały butelki, petardy w stronę ludzi modlących się przed katedrą i broniących wejścia do katedry. Były już wykroczenia popełniane. Policja wówczas nie reagowała, informując, że jest ich tylko 90.W ocenie posła Konfederacji, Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok "jedyny możliwy", na gruncie artykułu 38. polskiej Konstytucji.