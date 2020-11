Koniec "Piątki dla zwierząt". Będzie nowa ustawa

"Piątka dla zwierząt" nie będzie dalej procedowana. Będzie nowa ustawa - takie informacje przekazał dla Radia Poznań wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Bardzo dobrze, bo takie były oczekiwania - komentują zachodniopomorscy rolnicy, którzy strajkowali przeciwko "piątce". Liczymy na konsultacje - dodaje Stanisław Barna, gospodarz z powiatu choszczeńskiego.- Myślę, że trochę otrzeźwieli i normalnie zaczną współpracować, tak jak to było do teraz. Muszą być takie ustawy proponowane dla rolników i konsultowane, żeby rolnicy przyjęli to z satysfakcją - mówi Barna.Bez konsultacji znów będzie niepotrzebne zamieszanie - dodaje Edward Kosmal, przewodniczący "Solidarności" Rolników na Pomorzu Zachodnim.- Po prostu chcemy, żeby władze Prawa i Sprawiedliwości przystąpiły do rzetelnej debaty ze związkiem i rolnikami. Wtedy na pewno wypracujemy pewien kompromis i nie będzie tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dlatego cały czas powtarzam, że jest potrzebna rozmowa - mówi Kosmal."Piątka dla zwierząt" zakładała m.in. likwidacje ferm norek i ograniczenie uboju rytualnego bydła.