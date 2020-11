Wojewoda: oddać hołd przodkom, zbudować pomnik Marszałka [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

To święto jest konstytucją polskości - mówił przed popiersiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczecinie wojewoda zachodniopomorski, Tomasz Hinc.

Wraz z parlamentarzystami, radnymi i przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej złożył kwiaty z okazji Święta Niepodległości.W tym roku obchody są wyjątkowe z powodu epidemii, ale: trzeba pamiętać! - podkreśla Tomasz Hinc.- To bardzo ważne święto; jest ono konstytucją polskości. Jak co roku - zapewne i w przyszłym - spotkamy się tutaj i będziemy wspominać naszych wspaniałych przodków, którzy wywalczyli dla nas niepodległość - powiedział.Jak dodawał - nadal ma nadzieję, że w przyszłości ten dzień świętować będziemy przy większym pomniku marszałka Piłsudskiego, którego budowę planowało miasto.- Jeszcze jako radny Szczecina zabiegałem o to, żeby powstał godny pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Takie pomniki są w całej Polsce; mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, że i w Szczecinie pomnik powstanie - wierzy wojewoda.Obchodzimy 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.