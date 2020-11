"Polska nie dostanie więcej pieniędzy, bo w budżecie UE będzie deficyt"

Polska nie dostanie więcej pieniędzy, bo w budżecie Unii Europejskiej będzie deficyt - stwierdził w "Rozmowach pod krawatem" europoseł Lewicy Marek Balt.

Po zawetowaniu przez Węgry i Polskę planu wydatków Wspólnoty na lata przyszłe, możliwe jest wprowadzenie tak zwanego prowizorium budżetowego. Dla Polski byłoby ono korzystne, bo jest oparte o budżet tegoroczny i powinniśmy dostać o 23 procent środków więcej, niż w proponowanej nowej perspektywie.- Ale tych pieniędzy nie będzie - twierdzi europoseł Lewicy Marek Balt. - W Polsce też jeśli nie przyjmie się budżetu, to obowiązuje prowizorium budżetowe. I tak samo jest w Unii Europejskiej. Musi być jakiś mechanizm, który zabezpieczy finansowanie podstawowych funkcji, ale przypomnę, że pomimo że w tej Unii Europejskiej mielibyśmy budżet na poziomie poprzedniego budżetu, to nie ma Wielkiej Brytanii, więc możemy sobie zaplanować olbrzymi budżet, ale nie ma po drugiej stronie źródeł finansowania.We wtorek na temat sytuacji wokół nowego budżetu Unii Europejskiej mają rozmawiać ministrowie do spraw europejskich w krajach Wspólnoty.