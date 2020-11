Pierwsze nagrody dla "Domowoaktywnych" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Pierwsze nagrody trafiają do "Domowoaktywnych". Vouchery o łącznej wartości tysiąca złotych odebrała już Julka - wygrała je w konkursie Radia Szczecin i Decathlonu.

Laureatka trenuje na co dzień lekkoatletykę - jak mówi - sprzęt przyda jej się do treningów, które są utrudnione ze względu na ograniczenia epidemiczne.- Bardzo dziękuję, nawet nie wyobrażacie sobie, jak wielkie to dla mnie wsparcie. Przydadzą się bardzo i na sprzęt sportowy, i siłowy. Wspomoże to bardzo moje przygotowania do sezonu biegowego. Myślę, że kupony przeznaczę na odzież sportową, aczkolwiek zastanawiam się też na dobrym zegarkiem z GPS-em - dodaje laureatka.To nie koniec konkursu - żeby walczyć o vouchery o wartości tysiąca i pięciuset złotych wystarczy wysłać nam formularz i zdjęcie, które pokazuje jak aktywnie spędzacie czas z krótkim opisem Waszego sportowego hobby i tego, jak dbacie o swoje zdrowie. Na zgłoszenia czekamy do niedzieli.