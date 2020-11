Solidarność przeciwna wejściu Miasta Szczecin do spółki z Niemcami [ZDJĘCIA]

Związkowcy z Solidarności zaapelowali do radnych Rady Miejskiej Szczecina, aby głosowali przeciwko wejściu miasta do spółki, która ma wybudować, wraz z niemieckim inwestorem, kotły gazowe w Ciepłowni Dąbska.





- Mamy sytuację, w której możemy utracić kilkaset miejsc pracy, natomiast w sposób niekontrolowany mogą wzrosnąć ceny ciepła. Dzisiaj, aby przejąć ten rynek, obietnice są takie, że wszystko będzie w porządku, ale znamy postępowanie władz Miasta Szczecina, że dzisiaj będzie w porządku, a za kilka miesięcy może być niekontrolowany wzrost cen ciepła - powiedział Jurek.

Związkowcy zapowiedzieli, że we wtorek o 10 będą protestować przeciwko budowie kotłów gazowych, którą ma realizować spółka miasta i niemieckiego inwestora. Mieczysław Jurek przypomniał, że to właśnie lewica w Szczecinie sprzedała Niemcom Szczecińską Energetykę Cieplną.





Miasto na budowę kotłów gazowych w Ciepłowni Dąbska zamierza przeznaczyć sześć milionów złotych.



To wsparcie niemieckiego biznesu i zagrożenie dla miejsc pracy w ciepłowniach Polskiej Grupy Energetycznej - mówił w poniedziałkowych "Rozmowach pod krawatem" Michał Jach. Polityk zwracał uwagę, że należące do PGE Elektrociepłownie Pomorzany i Szczecin mają nadwyżki mocy. A miasto nie ma wpływu na działania SEC kontrolowanego przez Niemców i tak samo będzie ze spółką New Cogen, powołaną do przebudowy Ciepłowni "Dąbska".





Wejście miasta do spółki New Cogen to złoty interes dla Niemców - tak skomentował plany gminy Szczecin poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.



- Dzięki temu niemiecka firma moim zdaniem zmonopolizuje rynek dostaw ciepła i dystrybucji, co już posiada. Natomiast zła wiadomość dla naszych firm energetycznych, mówię tutaj o obu elektrociepłowniach, w które wpakowaliśmy grube pieniądze, aby spełniały bardzo wysokie normy ekologiczne. Bo jeżeli dojdzie do tej transakcji, no to najprawdopodobniej okaże się, że będą one po prostu niepotrzebne - mówi Dobrzyński.



W spółce New Cogen większość udziałów ma należeć pośrednio do niemieckiej firmy E.ON. tej samej która kontroluje Szczecińską Energetykę Cieplną. Sprzedaż SEC-u Niemcom to był ogromny błąd - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości.



- Powinna by w rękach polskich, a przede wszystkim w rękach szczecinian. To jest skandaliczny błąd, który został wiele lat temu popełniony. Z jednej strony błąd, z drugiej celowe działanie. Bo nie wierzę, że ci, którzy to organizowali, nie wiedzieli co robią. Chyba jest oczywiste dla wszystkich, że gdyby to było w rękach Miasta Szczecin, w rękach szczecinian, to wszelkie zyski zostawałyby w Szczecinie - mówi poseł PiS.









- Zmienimy tylko paliwo w istniejącej ciepłowni Dąbska z węgla na gaz - odpowiada Łukasz Kolasa , rzecznik prezydenta Szczecina Piotra Krzystka. W ten sposób uzasadnia inwestycję. - Ta inwestycja i tak powstanie. Za nią jak wiemy odpowiada pośrednio nasz szczeciński SEC, który należy do koncernu E.ON. Tak czy siak tego typu inwestycja powstanie, bo jest ona dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i jednocześnie jest wspierana przez Ministerstwo Klimatu.





Komunikat Polskiej Grupy Energetycznej:

Jakie będą skutki wsparcia przez władze Szczecina niemieckiego kapitału wbrew interesom mieszkańców?

Zamknięcia Elektrociepłowni Pomorzany lub Elektrociepłowni Szczecin

Utraty setek miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina i okolic

Podwyższenie cen ciepła dla mieszkańców Szczecina

Zmniejszenie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców

Brak zamówień dla lokalnych firm świadczących usługi na rzecz Elektrociepłowni Szczecińskich

Dlaczego zgoda na przystąpienie przez miasto Szczecin do Spółki New Cogen Sp. z o.o. jest niekorzystna dla mieszkańców?

Władze Szczecina zamierzają wesprzeć inwestycje niemieckiego koncernu E.ON, która doprowadzi do destabilizacji rynku ciepła w regionie.

Obecnie do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączonych jest pięć źródeł wytwórczych o możliwościach produkcyjnych znacznie przekraczającej zapotrzebowanie na ciepło, w tym dwie elektrociepłownie PGE.

Budowa nowego źródła kogeneracyjnego spowoduje, że wyprodukowanego ciepła w Szczecinie będzie za dużo. Za duża produkcja jest ogromnym problemem dla elektrociepłowni ponieważ ze względu na specyfikę branży (ciepło dystrybuuje się na rynku lokalnym), nie da się nadwyżek w żaden sposób sprzedać na innym rynku.

Dotychczasowa polityka szczecińskiego dystrybutora ciepła firmę SEC (należącą do firmy E-ON) polegała na permanentnym zmniejszeniu wykorzystywania ciepła produkowanego przez elektrociepłownie PGE. Jeżeli powstanie nowa jednostka (przy wsparciu miasta) dystrybutor SEC (właściciel E-ON) będzie odbierał ciepło przede wszystkim z tego źródła, pomijając elektrociepłownie PGE.

Doprowadzi to do zamknięciem jednej z elektrociepłowni PGE. Pracę może stracić nawet 350 osób. Lokalne firmy stracą zamówienia.





Grupa PGE w ostatnim czasie przeprowadziła w obu elektrociepłowniach gigantyczne inwestycje w celu zabezpieczenia potrzeb ciepłowniczych miasta Szczecina.

Elektrociepłownia Pomorzany – ponad 220 mln zł. - modernizacja oraz dostosowanie do wymagań środowiskowych Elektrociepłowni Szczecin - ponad 400 mln zł. - budowa biomasowego bloku

Inwestycje te zostały zrealizowane z myślą o długoterminowym zabezpieczeniu ciepła oraz energii elektrycznej dla mieszkańców Szczecina.

Władze Szczecina mogą doprowadzić do zniweczenia wielomilionowych inwestycji, utraty pracy przez mieszkańców i zmniejszenia bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Mieczysław Jurek, przewodniczący Solidarności na Pomorzu Zachodnim powiedział, że takie działanie miasta jest niebezpieczne dla polskich Elektrociepłowni Szczecin i Pomorzany, które należą do Polskiej Grupy Energetycznej.Jarosław Grudziński, główny inżynier Elektrowni Szczecin zaznaczył, że istniejące ciepłownie mają wystarczające moce do ogrzania miasta.- Ta uchwała wskazuje tendencję, jaka jest obrana na dalszy tok działania władz miasta. Jeżeli w tej chwili wyznacza się taką tendencję, że wprowadzamy nowe źródła ciepła zaniżając wolumen sprzedaży z EC Szczecin i EC Pomorzany, to siłą rzeczy, to już teraz jest realne zagrożenie - uważa Grudziński.