Niedobór punktów szczepień, ale "będziemy mieli rozwiązania"

W 27 gminach w Zachodniopomorskiem brakuje punktów szczepień przeciwko koronawirusowi. Podmioty chętne, by szczepić mieszkańców, mogą się jeszcze zgłaszać. Do wtorku trwa dodatkowy nabór.

Jak mówi p.o. dyrektora zachodniopomorskiego oddziału NFZ, Agnieszka Pietraszewska-Macheta, w 21 gminach nie ma jeszcze żadnego punktu, w 6 potrzebne są punkty dodatkowe. Brakuje ich m.in. w powiecie kołobrzeskim.- Powiat kołobrzeski ma taką specyfikę; dużo jest małych podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej i prawdopodobnie z tego wynika brak odzewu. Liczymy na to, że jeśli nawet te podmioty nie dadzą rady, to będziemy mieli różnego rodzaju rozwiązania związane z ew. dojazdem, czy dowozem osób, które będą się chciały zaszczepić do większych miejscowości - zapowiedziała.Podmioty, które chcą brać udział w Narodowym Programie Szczepień muszą spełnić szereg wymogów dotyczących bezpieczeństwa.- Wymagania, które są dla punktów szczepień mają przede wszystkim na celu bezpieczeństwo pacjentów. Podmiot powinien zapewnić odpowiednią separację osób szczepionych od innych pacjentów tak, żeby zagwarantować bezpieczeństwo. Ważne też, że są określone wymagania związane z kwalifikacjami osób, które realizują szczepienia - musi być to lekarz, osoby, które będą szczepiły muszą mieć określone kwalifikacje - dodała.Pietraszewska-Macheta podkreśliła, że dostęp do badań profilaktycznych, mimo pandemii, nie jest ograniczony.