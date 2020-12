Szczepionka przeciwko Covid-19 z pozytywną oceną

Europejska Agencja Leków pozytywnie oceniła szczepionkę przeciwko koronawirusowi firmy Pfizer i BionTech.

Decyzję ogłoszono po 15:00 na briefingu w siedzibie Agencji w Amsterdamie.To pierwsza szczepionka przeciwko Covid-19, która uzyskała autoryzację unijnej agencji.Ta decyzja nie kończy jeszcze procedury zatwierdzania szczepionki w Unii.Ostateczną decyzję o dopuszczeniu jej do obrotu we Wspólnocie podejmie Komisja Europejska. Możliwe, że stanie się to w najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu godzinach.Komisja Europejska już wcześniej poinformowała, że sfinalizuje wszystkie procedury w błyskawicznym tempie i zamiast dwóch miesięcy zatwierdzi szczepionki maksymalnie w ciągu dwóch dni. Bruksela, która w imieniu państw członkowskich negocjowała z firmą Pfizer i BionTech, zakontraktowała dostawy 300 milionów dawek.Po ostatecznej autoryzacji Komisji, pierwsze partie szczepionki będą dostarczane do państw członkowskich. O tym kiedy szczepienia się rozpoczną, zadecydują rządy poszczególnych krajów. Komisja Europejska sugeruje by stało się to między 27 a 29 grudnia.Zatwierdzenie szczepionki będzie warunkowe, firmy Pfizer i BionTech będą musiały spełnić jeszcze później dodatkowe wymogi, dalej prowadzić badania i monitorować proces szczepień.Eksperci podkreślają, że to oczywiste, bo sytuacja jest nadzwyczajna i zatwierdzanie szczepionek następowało w trybie pilnym.