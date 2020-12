Nie wyrzucaj jedzenia, podziel się z potrzebującym

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Co zrobić z nadmiarem serników, pierników, pierogów czy sałatek. Nie wyrzucajcie jedzenia. Podzielcie się smakołykami ze świątecznego stołu z potrzebującymi - w szczecińskiej Jadłodzielni.

W poniedziałek jest czynna od 7 do 17.



Wystarczy zapakować jedzenie, opisać kiedy je przygotowano i zanieść do punktu przy ul. Żółkiewskiego 4 - mówi Elżbieta Abramowicz z Jadłodzielni. - Zapraszamy do współpracy, bo na tym polega idea jadłodzielnictwa. Ci, którzy mają i którym pozostaje, przynoszą; a ci, którzy potrzebują, biorą.



W Szczecinie działa też siedem szafek na żywność, one są dostępne przez całą dobę. Ich adresy to:



1) przy Stowarzyszeniu Stołczyn po Sąsiedzku, ul. Nad Odrą 18, Stołczyn - czynna 24h/7

2) ul.Czarnogórska 68, Szczecin-Dabie - czynna 24h/7

3) Targowisko Zdroje, ul. Młodzieży Polskiej 26B - czynna do godziny 18:00, później dary można przekazywać na portiernię

4) przy Radzie Osiedla Śródmieście Zachód ul. Władysława Łokietka 22 (wejście od podwórka) - czynna 24h/7

5) ul. Szczecińska 12, przy Domu Sąsiedzkim - Centrum Aktywności Lokalnej, Warszewo - czynna 24h/7

6) ul. Św. Ducha/przystanek bus Stare Miasto - czynna 24h/7

7) Bazar Smakoszy, Off Marina.