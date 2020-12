Szpital tymczasowy wypełnia się pacjentami. Potrzeba ochotników do pracy

Już dwa z trzech pięter szpitala tymczasowego w Szczecinie są zajęte przez pacjentów z Covid-19. Placówka na Pomorzanach została uruchomiona przed świętami Bożego Narodzenia.

Mieści się w budynku M szpitala przy al. Powstańców Wielkopolskich. W sumie przygotowano 162 łóżka tlenowe, w tym 25 respiratorowych. Pacjentów szybko przybywa, dlatego potrzebna jest pomoc. Władze szpitala apelują o zgłaszanie się ochotników do pracy.Jak mówi Magda Wiśniewska, kierownik ds. szpitali tymczasowych, wolnych medyków na rynku właściwie nie ma. Zgłasza się personel, który już pracuje w innych placówkach.- Oczywiście to nie jest tak, że lekarze, ratownicy, pielęgniarki czekają w domach. To są ludzie, którzy już są aktywni na rynku, tylko będą pracować dodatkowo, po godzinach swojej podstawowej pracy przychodzą do nas na dyżury - tłumaczy Wiśniewska.Wszyscy chętni, którzy chcieliby pracować w szpitalach tymczasowych, mogą zgłosić się za pomocą strony internetowej szpitaltymczasowy.szczecin.pl Drugi szpital tymczasowy w Szczecinie powstał w Netto Arenie. Ten na razie nie przyjmuje pacjentów.