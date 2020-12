Pracownicy kolejnych szpitali szczepią się przeciwko Covid-19

Kolejne szpitale w regionie rozpoczęły szczepienia personelu przeciwko Covid-19. Preparaty otrzymali pracownicy placówek na Pomorzanach i przy Unii Lubelskiej w Szczecinie oraz szpitala miejskiego w Świnoujściu.

W szpitalu przy Unii Lubelskiej we wtorek zaszczepiono 25 osób. Jako pierwszy zrobił to Lekarz Naczelny Szpitala - prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak. W ciągu najbliższych dwóch tygodni preparaty otrzymają wszyscy pracownicy, którzy się zgłosili, czyli ponad 1500 osób.Z kolei w szpitalu na Pomorzanach, jako pierwszy zaszczepiony został prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski - lekarz kierujący Kliniką Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Do szczepień zgłosiło się tam prawie 3000 osób.W Świnoujściu jako pierwsza szczepionkę przyjęła lek. med. Renata Waszczuk, a jako drugi lek. med. Marek Borowski, który już przeszedł koronawirusa. Do szpitala trafiło 150 szczepionek dla pracowników ochrony zdrowia.W ramach narodowego programu szczepień, w pierwszej kolejności szczepiony jest personel służby zdrowia. Zajmuje się tym 27 szpitali węzłowych w Zachodniopomorskiem. Zapisy do masowych szczepień populacyjnych mają ruszyć w połowie stycznia.