Goście Kawiarenki: propagowanie szczepień jest koniecznością

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Narodowy Program Szczepień rozpoczął się ledwie tydzień temu, a już nie brakuje wokół niego kontrowersji. Głośno zrobiło się przede wszystkim o celebrytach, którzy zaszczepili się poza kolejnością.

Sam pomysł nie był zły, ale zawiodła organizacja - mówiła w "Kawiarence Politycznej Radia Szczecin" senator Koalicji Obywatelskiej Magdalena Kochan.



- Propagowanie szczepień jest koniecznością. Problem w tym, że my nie do końca wiemy, jak to było z tym propagowaniem. Czy to było załatwianie sobie po cichu i od tyłu, czy też była to prośba nieudolnie organizowanej akcji - mówiła Kochan.



Z Magdaleną Kochan zgadzał się poseł PSL Jarosław Rzepa.



- Rząd popełnił błąd. Bo gdyby na samym początku było jasno powiedziane, że określona liczba tzw. celebrytów będzie po to, żeby ta akcja promocyjna szła lepiej, to pewnie nikt na ten temat by nie dyskutował - mówił Rzepa.



Posłanka Lewicy Katarzyna Kotula dodawała, że takie sytuacje obniżają zaufanie społeczeństwa do rządu.



- Obywatele muszą mieć taką pewność, że ci, którzy naprawdę tego potrzebują, zastaną w danej kolejności zaszczepieni. No bo przecież w ten sposób Ministerstwo Zdrowia powinno budować zaufanie do siebie. Widać, że tego zaufania zabrakło - mówiła Kotula.



Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach zaprzeczył, że szczepienie celebrytów było akcją organizowaną przez rząd.



- W moim przekonaniu to jest bardzo nieładnie. I nie ma co tutaj czarować, że była jakaś akcja promocyjna. Gdyby była, to byłyby jakieś zdjęcia i by się pokazały. A tutaj takie opowiadanie: a właściwie to była akcja, a to został poproszony, a to nie wiedział o co chodzi - mówił Jach.



15 stycznia rozpocznie się rejestracja na szczepienia dla tak zwanej grupy 1. To między innymi seniorzy, nauczyciele czy służby mundurowe.