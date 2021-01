Miałeś już kontakt z koronawirusem? Sprawdź

Można jeszcze sprawdzić czy mieliśmy kontakt z koronawirusem. Są wolne miejsca na badania z ramach "Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania i Prewencji Epidemii koronawirusa SARS-COV-2 i choroby Covid-19”.

Testy wystartowały dwa miesiące temu, do tej pory przebadano 30 tysięcy osób.Jest jeszcze ponad 10 tysięcy wolnych miejsc - mówi mówi prof. Miłosz Parczewski, lekarz naczelny ds. Covid-19 i konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych.- Program jest dedykowany oczywiście dla osób bezobjawowych, choć nie wycofujemy osób które przeszły objawowego koronawirusa. Generalnie jednak, osoba przynajmniej w momencie zgłoszenia ma być bezobjawowa. Można badać osoby, które miały w przeszłości koronawirusa, ale jest to jak gdyby program pierwszorzędowo skierowany do osób bezobjawowych - dodaje Parczewski.Dotychczasowe badania pokazały, że co piąta osoba, która poddała się testowi miała już kontakt z koronawirusem. Z bezpłatnych badań mogą skorzystać mieszkańcy w wieku produkcyjnym, czyli kobiety między 18. a 59. rokiem życia oraz mężczyźni do 64. lat.Program to wspólny projekt Urzędu Marszałkowskiego i Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Bierze w nim udział pięć placówek z regionu. Program kosztuje 15 mln złotych. Wszystkie szczegóły dotyczące rejestracji dostępne są na covid.wzp.pl .