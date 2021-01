Merkel nie wyklucza, że lockdown potrwa aż do Świąt Wielkanocnych

Angela Merkel w związku z pojawieniem się zmutowanego - tak zwanego brytyjskiego wariantu koronawirusa - obawia znacznego wzrostu zakażeń.

Jej zdaniem czeka nas dziesięć ciężkich tygodni. Jak twierdzi "Bild Zeitung" - Angela Merkel podczas wewnętrznego spotkania frakcji CDU miała powiedzieć, że lockdown może potrwać nawet do świąt wielkanocnych.W Niemczech obecnie minimum do końca miesiąca trwa twardy lockdown. Także niemieccy lekarze wątpią aby lockdown mógł zostać zakończony w tym miesiącu.Kanclerz przyznała, że być może aby powstrzymać wirusa, trzeba będzie przedłużyć lockdown nawet do Wielkanocy. Rzecznik prasowy rządu Steffen Seibert uspakaja, twierdząc, że konkretne decyzje zapadną dopiero dwudziestego piątego stycznia."Obecnie nie mamy dokładnych statystyk jak na ilość zakażeń wpłynęły wolne dni świąteczne i noworoczne. Mieliśmy za mało danych i dlatego nie możemy precyzyjnie powiedzieć, w którym miejscu dokładnie się znajdujemy. Dlatego dwudziestego piątego stycznia podejmiemy dalsze decyzje" - powiedział Seibert.Przeciwko przedłużającym się restrykcjom zaczynają buntować się niemieccy przedsiębiorcy.