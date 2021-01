Rusza rejestracja szczepień dla seniorów. Starsze osoby chcą szczepień - oceniają medycy

Ta grupa na pewno stawi się na szczepienia mówi dr Joanna Jursa-Kulesza - kierownik Samodzielnej Pracowni Mikrobiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie. W piątek rusza rejestracja szczepień pierwszej grupy. Zapisać mogą się osoby powyżej 80. roku życia.

Seniorzy to bardzo zdyscyplinowana grupa - mówi Jursa-Kulesza.- Wielokrotnie rozmawiałam z osobami starszymi na temat szczepień i muszę powiedzieć, że ta grupa wiekowa jest bardzo otwarta na szczepienia ponieważ dokładnie rozumie w czym jest problem i dlaczego wprowadzony jest lockdown. To jest wprowadzone, żeby chronić tych najbardziej narażonych na ten najgorszy przebieg tej choroby, a więc grupę starszą - wyjaśnia Jursa-Kulesza.W Zachodniopomorskiem zaszczepić się można w 202 punktach. Seniorzy powyżej 80. roku życia mogą zapisać się dzwoniąc pod numer 989. Można to zrobić także przez internet.Szczegóły są na stronie ministerstwa zdrowia.Za tydzień rozpocznie się rejestracja osób powyżej 70 roku życia. Od piątku chęć zaszczepienia mogą zgłaszać wszyscy Polacy.