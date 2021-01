Seniorzy zapisują się na szczepienia. "Prosimy o cierpliwość" [ZDJĘCIA]

Tłumy seniorów przed przychodniami w Szczecinie. Od piątku osoby powyżej 70. roku życia mogą zapisywać się na szczepienia przeciwko Covid-19. Można się zgłosić przez telefon, internet albo osobiście - w punkcie szczepień. Seniorzy skarżyli się jednak, że nie mogli się dodzwonić, dlatego przyszli do przychodni. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powiedział, że problemy na infolinii 989 wynikają z bardzo dużego obciążenia połączeniami przychodzącymi.

Przez pierwsze trzy godziny na szczepienie przeciwko COVID-19 zapisało się ponad 150 tysięcy osób. Zainteresowanie jest bardzo duże "prosimy o cierpliwość, chwilę zwłoki i ponowienie próby - takiego obciążenia żaden system nie jest w stanie wytrzymać" - zaapelował Michał Dworczyk. - W godzinach piku to było 300 tys. prób połączeń telefonicznych na jedną minutę.Osoby powyżej 70. roku życia, od piątku mogą rejestrować się na szczepienie przeciwko COVID-19. Grupa seniorów w Polsce to 2,7 miliona osób.W kolejce przed Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Szczecinie przed godziną 9 na zapisanie się czekało kilkadziesiąt osób.- Ja stoję od 8 rano, nie szalałam, żeby stanąć od 5 rano. W końcu nas zapiszą. Po to przychodzimy, żeby nas zapisali - mówiła kobieta.- Udało się zapisać. Stałem w kolejce od 6 rano. Jest prawie 9, dlatego jestem bardzo szczęśliwy - przyznał mężczyzna. - Próbowałem się dodzwonić, ale nie można się dodzwonić. Tu jest taka bardzo dobra organizacja, tylko można ich za to wszystko błogosławić.- Chyba warto poczekać, bo próbuję dodzwonić się na infolinię, ale nie odbierają telefonów, ani rejestracja nie odbiera, a na szczepieniu zależy - podkreśliła kolejna kobieta.Przed tygodniem rozpoczęły się zapisy na szczepienia przeciwko koronawirusowi dla osób powyżej 80. roku życia. Z tej grupy na szczepienia zapisało się do tej pory ponad 750 tysięcy osób. Szczepienia seniorów ruszą w poniedziałek.