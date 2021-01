Politycy o pomyśle przełożenia wprowadzenia nowych zasad w SPP

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Powstał projekt obywatelski, autorstwa Damiana Frycza, zakładający przełożenie wprowadzenia nowych zasad w strefie płatnego parkowania z 1 kwietnia tego roku na 1 lipca 2022.

Jest to motywowane tym, że jest to skoordynowane z terminami innych zmian planowanych w całym systemie komunikacyjnym. Goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin ocenili inicjatywę mieszkańca miasta.



W chwili obecnej jesteśmy w tak absurdalnej sytuacji, że mamy sprzedanych więcej abonamentów niż miejsc parkingowych. Czyli z automatu nie ma miejsc dla tych, którzy chcieliby przyjechać i cokolwiek załatwić - mówił Przemysław Słowik z Koalicji Obywatelskiej. - Ta zmiana jest po to, abyśmy nie mieli takiej sytuacji. Chodzi o to, żebyśmy uregulowali sprawę abonamentu, żeby one były dostępne tylko dla mieszkańców Szczecina, albo osób, które mają firmy zarejestrowane w Szczecinie. To poprawi sytuację.



Polityka parkingowa jest bardzo potrzebna miastu. Nowa strefa zwiększa liczbę miejsc parkingowych, będziemy mieć ich w sumie 12 tysięcy zł - komentuje Agata Grenda z Bezpartyjnych. - Zgadzam się, że każda podwyżka spotyka opór społeczny, jednak nowa polityka parkingowa jest potrzebna. Wstrzymałabym ocenianie przed, bo wchodzi dopiero 1 kwietnia. Na pewno potrzebujemy nowego podejścia do parkingu.



Uważam, że uchwała obywateli jest jak najbardziej zasadna. W moim odczuciu jest to skok na kasę, aby jak najwięcej pieniędzy wpłynęło - mówił Roman Lewandowski, radny Prawa i Sprawiedliwości. - Dopóki nie będzie kompatybilnie zgrana komunikacja miejska i parkingowe oraz czas przejazdu komunikacji miejskiej, t6o będzie w Szczecinie problem. Zdecydowanie się opowiadam za tym, żeby ta uchwała została przegłosowana.



Ja będę zawsze stała za mieszkańcami. Jako radni powinniśmy poprzeć projekt mieszkańców - komentowała Edyta Łongiewska-Wijas, radna niezrzeszona. - Ludzie, żeby zrezygnować z aut muszą mieć realną alternatywę, muszą się gdzieś przesiąść do autobusu, tramwaju czy na kolej miejską. Tego miasto 1 kwietnia, gdy wchodzą te podwyżki, nie zapewniło. Miasto wprowadziło tylko podwyżki, czyli skok na kasę.



Nowa Strefa Płatnego Parkowania obejmie kilkadziesiąt nowych ulic i prawie pięć tysięcy nowych miejsc do parkowania. W strefie A za pierwszą godzinę zapłacimy 3,60 zł , a w strefie B - 2,80 zł . Wzrosną także ceny miesięcznych abonamentów.