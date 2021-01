Szczeciński nożownik oskarżony o usiłowanie zabójstwa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Rzucił się z nożem na parę, od której wynajmował mieszkanie. Mężczyzna ze Szczecina za usiłowanie zabójstwa odpowie przed sądem. Jest akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło na Prawobrzeżu w 2019 roku. Kobieta i mężczyzna wynajęli podejrzanemu mieszkanie. Mężczyzna miał doglądać lokum, ponosić opłaty wyłącznie za media i opiekować się ich psem, bo para planowała wyjazd do Niemiec na 3 miesiące. Gdy pokrzywdzeni wrócili do kraju, zastali mieszkanie bez sprzętu AGD, domowej elektroniki, części wyposażenia i narzędzi. Nie było też psa.



Okazało się, że podejrzany wynajmował już inne mieszkanie, więc para udała się w tamto miejsce. Przed budynkiem zastali mężczyznę, który zaatakował nożem pokrzywdzoną i zadał jej ciosy w klatkę piersiową. Gdy pokrzywdzony próbował stanąć w jej obronie, także otrzymał kilka ciosów nożem w brzuch i klatkę piersiową. Para wezwała policję, wtedy napastnik uciekł.



Funkcjonariusze zatrzymali sprawcę. Trafił do aresztu tymczasowego. 47-latek nie przyznał się do winy. W przeszłości był wielokrotnie karany z podobne przestępstwa. Teraz grozi mu dożywocie.