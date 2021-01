Prezydent Szczecina o powołaniu pełnomocnika ds. równości

Pełnomocnik prezydenta do spraw równości ma "koordynować działania instytucji, które być może nie do końca dają sobie radę" - mówił w "Rozmowie pod Krawatem" Piotr Krzystek.

Co ciekawe, na to stanowisko powołał urzędniczkę, dyrektora wydziału spraw społecznych - Beatę Bugajską, czyli osobę, która w zakresie swoich obowiązków już ma nadzór nad instytucjami wsparcia.Prezydent Szczecina w Radiu Szczecin tłumaczył, że w ostatnich latach doszły nowe wyzwania w tej sferze - przykładowo, w szkołach pojawiają się problemy z traktowaniem dzieci z Ukrainy.- Dotyczy to również osób niepełnosprawnych i dlatego powołałem bardzo kompetentną osobę. Będzie koordynowała prace, przy rozwiązywaniu tego typu problemów. Wiadomo, że nie powołujemy specjalnej instytucji, tylko będziemy wspierali pewne programy realizowane przez MOPR, przez oświatę i nasze struktury związane ze współpracą międzynarodową. My koło pewnych rzeczy przechodzimy, pan mówi: są instytucje państwa, samorządowe. No to widać, nie do końca dają sobie z tym problemem radę - mówił Piotr Krzystek.Jak czytamy na stronie urzędu, do zadań wydziału spraw społecznych należy między innymi "nadzór nad pomocą społeczną, strefą wsparcia rodziny" a także "przeciwdziałanie patologiom" i "działanie na rzecz osób niepełnosprawnych".