Stany alarmowe na Odrze

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Notowane w ostatnich dniach wysokie temperatury spowodowały liczne roztopy. Obecnie na polskich rzekach notujemy 27 stanów ostrzegawczych i 4 stany alarmowe. Większość z nich na Odrze.

Mieszkańcy naszego regionu nie mają się jednak czego obawiać, bo dotyczą one głównie dopływów w górnej części rzeki - uspokaja Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.



- Często stany ostrzegawcze na jednym czy drugim dopływie ulegają kompletnemu niemal zanikowi. Takiemu wygaszeniu, kiedy ta woda dopływa do poziomu Odry. Z tego względu, że Odra niesie dużo więcej wody, niż poszczególne jej dopływy - tłumaczy Duklanowski.



Jedyny stan ostrzegawczy w naszym regionie notowany jest na wysokości Widuchowej. To tam pracują obecnie lodołamacze - dodaje Marek Duklanowski.



- Chodzi o to, żeby te kilkanaście kilometrów w dół jeszcze go sprowadzić do poziomu Gryfina, bo tutaj jest zupełnie bezpiecznie. I z tego stanu alarmowego dzisiaj po południu Widuchowa powinna już wyjść - mówi dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.



Łącznie lód w naszym regionie kruszy 13 lodołamaczy - 7 niemieckich i 6 polskich.