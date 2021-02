Polsko-amerykańska promocja Szczecina i naszych kulinariów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kuszą Amerykanów daniami polskiej kuchni i pokazują gastronomiczne perełki Szczecina. Mowa o polsko-amerykańskiej parze, która prawie trzy lata temu postanowiła porzucić USA, aby osiedlić się w Szczecinie.

Anna Hurning, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego i były pracownik Departamentu Obrony USA, postawiła na gotowanie. Stara się dorównać w tym babci Stasi. Jej stronę internetową Polish Your Kitchen, którą prowadzi wspólnie z mężem Markiem odwiedzają nie tylko Amerykanie.- Niektórzy z nich są Polakami, kolejnymi pokoleniami Polaków którzy wyemigrowali z Polski. Ludzie chętnie oglądają nowy Szczecin, nową Polskę, jak się rozwija, czym smakuje, jacy są Polacy i co jedzą - powiedziała.Mark kładzie nacisk na to, aby anglojęzycznym widzom ich kanału w mediach społecznościowych pokazać uroki miasta i jego punkty gastronomiczne.- Największym powodzeniem cieszą się te filmiki, w których jedziemy samochodem przez Szczecin. Widzowie podziwiają wtedy piękno miasta, o którego istnieniu nawet nie wiedzieli. W komentarzach często piszą, jak czysto jest w Szczecinie - dodaje Mark.Mark ma już nawet swój ulubiony szczeciński przysmak.- Z pewnością nie jest to kebab, bo jest nim definitywne paprykarz - deklaruje.Co do tego: pełna zgoda!