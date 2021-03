O celu inwestowania na Pomorzu Zachodnim. Prezes PiS w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dziś polski rząd realizuje hasło "Pomorze Zachodnie to polska racja stanu" - mówił w Szczecinie wicepremier oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Wracając ze Świnoujścia, szef partii rządzącej złożył kwiaty przy pomniku swojego brata śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w al. Wojska Polskiego.Jak mówił, trwa dobry czas dla Pomorza Zachodniego: budowany jest tunel w Świnoujściu, droga S3, fabryka w Policach, pogłębiany tor wodny.- Pomorze Zachodnie jest traktowane z jednej strony, jak wszystkie inne regiony. My przyjmujemy przecież zasady zrównoważonego rozwoju Polski, ale z drugiej strony jednak - na pewnych szczególnych zasadach, bo to jest szczególne miejsce, które musimy strzec i łączyć z pozostałymi częściami naszego kraju - zapewniał prezes Prawa i Sprawiedliwości.- Inwestujemy po to, aby osiągnąć poziom życia, taki jak w krajach zachodnich - dodał wicepremier Jarosław Kaczyński. - Będziemy się umacniać, do tego poziomu, aby to, co tutaj i to, co na zachód - od naszych granic - było na równym poziomie ekonomicznym. Ja przypominam, że tereny dawnej NRD są już dzisiaj - w sensie PKB na głowę - równe Niemcom zachodnim. Krótko mówiąc, to oznacza konieczność osiągnięcia wysokiego poziomu w skali europejskiej, w skali światowej.Przypomnijmy, że w piątek w południe, maszyna TBM rozpoczęła w Świnoujściu drążenie tunelu, który połączy wyspy Wolin i Uznam. Inwestycja warta jest ponad 900 milionów złotych.