Brudziński murem za Obajtkiem

Rozbudował Orlen w sposób imponujący, następuje konsolidacja rynku paliwowego w Polsce, stąd te ataki - europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Joachim Brudziński w "Rozmowach pod krawatem" podkreślał, że PiS jest odporny na "frustracje" opozycji w sprawie Daniela Obajtka.

Tak zwane "taśmy Obajtka" publikuje Gazeta Wyborcza, która zarzuca szefowi Orlenu niejasne powiązania na styku polityki i biznesu.Europoseł PiS zwracał uwagę, że atak nastąpił w momencie, gdy firma osiąga rekordowe zyski - ponad 26 miliardów w ciągu ostatnich pięciu lat, a przez 8 lat rządów PO-PSL to było tylko niespełna 3 miliardy.- Daniel Obajtek odnosi spektakularne sukcesy. Nie potrafię znaleźć odpowiedzi na pytanie, skąd w głowach naszych oponentów, polityków opozycji biorą się pomysły, by wzywać do bojkotu polskiej stacji paliwowej jaką jest Orlen i namawiać do zakupów na stacjach paliwowych, których właścicielami są obce koncerny. Daniel Obajtek rozbudował potencjał Orlenu w sposób imponujący i stąd ten atak, ale jesteśmy już uodpornieni na różnego rodzaju ataki i frustracje - zaznaczył Brudziński.Daniel Obajtek domaga się przeprosin od dziennika i wpłaty 200 tysięcy złotych na organizację charytatywną. Prawnicy szefa Orlenu zwracają uwagę, że publikacje opierane są na informacjach od osób wielokrotnie skazywanych wyrokami karnym i cywilnymi.