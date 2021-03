Kwota wolna od podatku w górę? Politycy w "RSnW" o medialnych doniesieniach

Kwota wolna od podatku może być znacznie wyższa niż obecnie - wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarły media. Zmiany miałyby być elementem rządowego programu rozwoju gospodarki po zakończeniu pandemii, czyli tzw. Nowego Ładu.

Dążymy do tego, aby kwota wolna od podatku została podniesiona - mówi Karol Karski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. - Udaje się wygospodarowywać pewne środki finansowe, które przekazujemy obywatelom. Oczywiście mamy do czynienia z sytuacją Covidu i wymaga to dodatkowych działań rekompensujących tę sytuację.Lewica już od lat mówi o tym, że kwota wolna od podatku to musi być dwunastokrotność minimalnej płacy - komentował Andrzej Szejna, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. - Szczególnie w czasie kryzysu to ruch prokonsumpcyjny, wspierający gospodarstwa domowe. Możemy wspierać gospodarkę poprzez konsumpcję, inwestycje, poprzez eksport i na pewno ten projekt Lewica poprze, ale oczywiście złoży po raz kolejny swoją poprawkę mówiącą, że to ma być dwunastokrotność minimalnej płacy, co by oznaczało nie 30, a 33 tys. złotych.Obecnie w Polsce najwyższa kwota wolna od podatku wynosi 8 tys. złotych. Im więcej się zarabia, tym mniejsza jest kwota nieopodatkowana, do której ma się prawo.