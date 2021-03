Polskie ciepłownie wyprzedawane Niemcom

Formalnie kupuje Szczecińska Energetyka Cieplna, w praktyce niemiecki koncern E.ON - o procederze przejmowania ciepłowni od samorządów w naszym kraju informuje Gazeta Polska.

W miastach, w których dochodzi do takich transakcji rządzi głównie Platforma Obywatelska. Teraz kolejna ciepłownia - w Zgorzelcu - ma być sprzedana dla SEC, którego większościowym udziałowcem jest niemiecki koncern E-ON - mówi autorka środowej publikacji w Gazecie Polskiej, Dorota Kania.- To, co działo się za rządów Donalda Tuska w tej chwili dzieje się w miejscowościach, gdzie rządzi Platforma. Donald Tusk na poziomie rządowym, ogólnopaństwowym rządził tak, że wyprzedawane były rodowe srebra, a w tej chwili wyprzedawany jest majątek gmin - podkreśla Dorota Kania.Burmistrzem Zgorzelca od 2006 roku jest - związany z PO - Rafał Gronicz, który przed objęciem funkcji burmistrza pracował w Deutsche Banku. Kwota za jaką SEC ma kupić większość udziałów w ciepłowni w Zgorzelcu to 16 milionów złotych.Samorządowcy nie patrzą perspektywiczne, tylko przez przez pryzmat swojej kadencji - tak proces wyprzedaży komentuje dyrektor Elektrowni Dolna Odra, Sylwester Chruszcz.- Niemieckie firmy kupują te jednostki, bo na tym można bardzo dobrze zarobić. A czemu robią to samorządy?! Myślę, że z niewiedzy, bo ten biznes można prowadzić, robią to dobre, polskie firmy jak Polska Grupa Energetyczna. Wiele samorządów myśli w perspektywie jednej kadencji, czasami dwóch. Nie widzi katastrofalnych konsekwencji dla swoich mieszkańców, nie widzi podwyżek cen, które będą w przyszłości - zaznacza.To jest dochodowy biznes, tylko trzeba nim potrafić zarządzać, a nie wyprzedawać - dodaje dyr. Chruszcz.Transakcją zainteresowała się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.