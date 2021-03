Działka pod budowę wieżowca. Radni komentują decyzję SKO

Radni komentują decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie budowy wieżowca przy ulicy Wszystkich Świętych: - Prokuratura powinna wyjaśnić wszelkie okoliczności dotyczące sprzedaży działki inwestorowi - ocenia Małgorzata Jacyna-Witt z Prawa i Sprawiedliwości.

Gdy media ujawniły powiązania rodziny prezydenta Szczecina z biznesmenem od wieżowca - sam inwestor startował zresztą w wyborach z listy prezydenta Szczecina - wtedy Piotr Krzystek przekazał sprawę SKO. Aby to Kolegium rozstrzygnęło, gdzie ma zapaść decyzja o wydaniu warunków zabudowy dla działki.SKO w orzeczeniu z jednej strony stwierdza, że nie ma przeszkód, aby postępowanie przebiegało w szczecińskim urzędzie. I jednocześnie kieruje sprawę do prokuratury, aby śledczy objęli je swoją pieczą.Dla Łukasza Tyszlera ze współrządzącego miastem klubu KO, decyzja SKO jest dziwna. - Mam wrażenie trochę umywania rąk. Z drugiej strony podejrzewam, że to nie jest tak do końca sprawa oczywista, że to jest jakieś powiązanie - uważa Tyszler.Małgorzata Jacyna-Witt z PiS, niegdyś miejska radna, już złożyła zawiadomienie do prokuratora, aby śledczy wyjaśnili okoliczności zakupu działki, na której inwestor chce stawiać wieżowiec.- SKO zawiadamia prokuraturę, ale o postępowaniu do przodu, czyli o wydawaniu tej decyzji, natomiast my złożyliśmy zawiadomienie do prokuratora o tym, jak pan prezydent postępował do tyłu. W jaki sposób sprzedano tę działkę - tłumaczy Jacyna-Witt.Rzecznik prezydenta Szczecina zapewnił nas, że Piotr Krzystek i jego urzędnicy nie mają nic do ukrycia i w pełni będą współpracować ze śledczymi.