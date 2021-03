Wojewoda: być o krok przed pandemią

Na uruchomienie szpitala w Netto Arenie potrzeba około dwóch-trzech tygodni, na razie jednak nie ma takiej konieczności - mówił wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki. W ten sposób oceniał sytuację epidemiologiczną w województwie.

W środę rząd zdecydował się wprowadzić lockdown w całym kraju ze względu na gwałtownie rosnącą liczbę zakażeń. W regionie sytuacja jednak nie jest aż tak zła.Zachodniopomorskie jest jednym z województw, w których jest najmniej zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców.Około 30 procent łóżek przygotowanych dla pacjentów zakażonych koronawirusem w regionie jest wolnych.- Miejmy świadomość tego, że dynamika epidemii jest bardzo silna, więc nie możemy powiedzieć jak ta sytuacja będzie wyglądała za tydzień. Ja już dzisiaj podejmuję decyzje o ty, żeby zwiększać bazę łóżkową i bazę respiratorów po to, żebyśmy wyprzedzali pandemię, żebyśmy byli o krok przed pandemią, a nie krok za nią - mówił wojewoda.Przy uruchamianiu szpitala w Netto Arenie problem będzie z personelem.- Z jednej strony mamy przygotowany sprzęt, który może działać tu i teraz, już jutro... Z drugiej strony jest kwestia personelu; trzeba go zgromadzić, by obsługiwał respiratory i łóżka, bo dopiero wtedy możemy przyjmować pacjentów. Na razie mamy szpital na Pomorzanach - dodał.W szpitalu tymczasowym na Pomorzanach jest teraz ok. 50 pacjentów.W całym regionie dla pacjentów zakażonych koronawirusem przygotowano prawie 1200 łóżek, zajętych jest ponad 700. Zabezpieczono też 125 respiratorów, zajętych jest 85.