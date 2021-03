Sesja RMS - sprawy wieżowca przy Wszystkich Świętych ciąg dalszy

Inwestor wycofuje wniosek, a szczecińska rada miasta decyduje o przygotowaniu planu zagospodarowania działki przy ulicy Wszystkich Świętych. To - w intencji - ma zablokować powstanie tam 18-piętrowego wieżowca.

Kontrowersje wzbudził - po pierwsze - projekt z bardzo małą liczbą miejsc parkingowych. Po drugie: inwestor to kandydat w wyborach z listy prezydenta Szczecina. Jak poinformował wiceprezydent Daniel Wacinkiewicz - właśnie wycofał on wniosek o wydanie warunków zabudowy.- Motywując ten wniosek chęcią realizacji przyszłej inwestycji w zgodzie z całościową koncepcją opracowaną przez miejskich planistów - powiedział.Mieszkańcy przygotowali apel do radnych, aby przegłosowali powstanie planu zagospodarowania. Przedstawiciel rady osiedla, Andrzej Radziwinowicz - skoro radni podjęli uchwałę, a inwestor chce czekać - wspomniany apel wycofał.- To ważna informacja dla nas, mieszkańców ponieważ w ostatnim czasie żyliśmy w kompletnym chaosie informacyjnym i strachu, że za chwilę za naszymi oknami wyrośnie osiedlowy drapacz chmur - mówił.Teraz urząd miasta ma około 9 miesięcy na przygotowanie planu zagospodarowania działki przy ul. Wszystkich Świętych.