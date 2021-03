Policjanci pili alkohol w komisariacie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Policjanci z Nowogardu pili alkohol w komisariacie. Są zawieszeni. Chodzi o pięcioro funkcjonariuszy - podaje Kurier Szczeciński.

Do libacji, w której brał udział szef dzielnicowych, trzech policjantów i policjantka miało dojść w weekend, w nocy z soboty na niedzielę. Ponoć nie był to pierwszy raz.



Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie mł.asp. Anna Dygas potwierdziła nam jedynie, że doszło do takiej sytuacji, nie chciała komentować jednak sprawy.



Policjanci są zawieszeni, wszczęto postępowanie dyscyplinarne.