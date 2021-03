"Miasto nie ma koncepcji" na zmiany na pl. Orła Białego

O tym, jak powinien wyglądać plac Orła Białego w Szczecinie dyskutowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Miasto właśnie ogłosiło przetarg na zagospodarowanie tego miejsca. Jak czytamy w komunikacie: "Ma być to miejsce przyjazne pieszym, z zachowaną zielenią i elementami historycznymi." Takie są też oczekiwania mieszkańców, które wyrazili podczas procesu prototypowania.Plac ma być przestrzenią publiczną, dostępną przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów, z ograniczonym do minimum ruchem samochodowym.- Prototypowanie, to pierwszy taki eksperyment społeczny w mieście - mówiła radna Koalicji Obywatelskiej Dominika Jackowski.- Wynika z tego, że w zasadzie każda przestrzeń publiczna powinna być projektowana właśnie w taki sposób, nie sposób na zasadzie loterii, przychodzi architekt, który patrzy na dane miejsce z góry i tu projektuje ścieżkę, tu projektuje placyk, a później mieszkańcy muszą to użytkować i niekoniecznie zawsze to tak działa jak architekt to sobie wymyślił - tłumaczyła Jackowski.Odmienne zdanie miał Witold Witkowski radny z Prawa i Sprawiedliwości: - Jest to dobro publiczne, dobro wszystkich szczecinian. Uważam, że to jest skandal, co się na tym placu dzieje, że są wydawane bezsensownie pieniądze, a miasto nie ma koncepcji, tylko gra na zwłokę, gra na czas, żeby jak najdłużej ten temat ciągnąć.- Nie da się zadowolić wszystkich mieszkańców - podsumował Marek Kolbowicz, radny klubu Bezpartyjni. - Jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. To jest wypracowana koncepcja, dzięki mieszkańcom i przy ich udziale. Pierwszy projekt tej wizualizacji, to co wygrało, komuś się może podobać, a komuś innemu - nie.Termin zgłaszania ofert mija 31 marca.